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Коронавирус в Украине. Количество новых случаев снизилось – новые данные

17 июля 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На выходных традиционно количество зафиксированных случаев уменьшается – в Минздраве назвали новые цифры

В пятницу вылечились 676 человек. Коллаж "Сегодня"

В пятницу вылечились 676 человек. Коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 15 июля, зафиксировали 591 новый случай заражения коронавирусом. Это на 146 заболевших меньше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 244 196 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 16 украинцев (всего – 52 718). Вылечить удалось 2 180 957 инфицированных (676 – за последние сутки).

Коронавирус 17 июля. Источник: Минздрав

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине осенью могут ввести локдаун. При этом власти делают все, чтобы этого не случилось. Если хотя бы 80% населения старше 60 лет будет вакцинировано, риски будут значительно меньше.

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Кроме того, ранее в ВОЗ предупредили о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против ковида:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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