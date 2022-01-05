В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов: когда и для кого

Новые документы можно получить уже в конце этого месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине появится еще один вид COVID-сертификатов. Он будет действовать для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни и появится в конце января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Как получить

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Срок действия

Единственным отличием от других COVID-документов является срок действия нового сертификата – он будет действовать 270 дней.

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Кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

До конца января все вакцинированные бустером смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Бустерная вакцинация

В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят через полгода после второй прививки. Пока что она разрешена для украинцев возрастом после 60 лет, а также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.

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Сколько человек уже вакцинировались

За минувшие сутки, 4 января, бустерной дозой привились 1843 человека. В целом с начала проведения таких прививок бустерную дозу ввели 7556 людям.

Вакцины для бустера

Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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