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В Украине начали вакцинировать бустерной дозой: сколько людей уже получили прививку

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 08:38
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Прививки бустерной дозой пока недоступны для большинства украинцев
Прививки бустерной дозой разрешили только людям старше 60 лет.
Прививки бустерной дозой разрешили только людям старше 60 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине началась вакцинация людей от COVID-19 бустерной дозой. Ее вводят спустя полгода после второй вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Сколько человек уже получили бустер

За минувшие сутки, 4 января, бустерной дозой вакцинировались 1 843 человека. Дополнительную дозу получили 597 человек.

Всего с начала проведения таких прививок в Украине дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек.

Кто может записаться

В Украине уже открыли онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19. Он доступен для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.

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Записаться очень просто:

  • Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.
  • Забронировать день, время и записаться.

Какими вакцинами будут вакцинированы

Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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