В Україні почали вакцинувати бустерною дозою: скільки людей вже отримали щеплення

Щеплення бустерною дозою поки недоступні для більшості українців

Щеплення бустерною дозою дозволили лише людям старше 60 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через півроку після другої вакцинації.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Скільки людей вже отримали бустер

За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою вакцинувалися 1 843 людини. Додаткову дозу отримали 597 людей.

Загалом з початку проведення таких щеплень в Україні додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей.

Хто може записатися

В Україні вже відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19. Він доступний для українців старше 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення минуло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

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Записатися дуже просто:

Перейти за посиланням та обрати зручний пункт.

Забронювати день, час і записатися.

Якими вакцинами будуть вакцинувати

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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