В Украине продлили адаптивный карантин – дата

В Украине продлили адаптивный карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине правительство продолжает адаптивный карантин. Он продлится до 31 марта 2022 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Карантин продолжается
Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.
Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с COVID-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.
"Уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса. Благодаря вакцинации, мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", – сказал Шмыгаль.
Красную зону карантина в Украине снова сократили
В Украине расширилась желтая карантинная зона. В нее попали две области, которые с 15 декабря ослабили карантин.
Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.
Карантинные зоны в Украине 15 декабря
Красная
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (область).
Оранжевая
- Закарпатская,
- Одесская (область).
Желтая
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская (область).
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