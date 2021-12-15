В Украине продлили адаптивный карантин – дата

В Украине продлили адаптивный карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине правительство продолжает адаптивный карантин. Он продлится до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Карантин продолжается

Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с COVID-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

"Уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса. Благодаря вакцинации, мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", – сказал Шмыгаль.

Красную зону карантина в Украине снова сократили

В Украине расширилась желтая карантинная зона. В нее попали две области, которые с 15 декабря ослабили карантин.

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Из красной зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области. Еще в двух областях улучшился коэффициент выявления случаев инфицирования – в Сумской и Житомирской. Соответственно, здесь первый день за долгое время ни один показатель не соответствует красной зоне карантина. Если ситуация будет и дальше улучшаться, карантин должны ослабить.