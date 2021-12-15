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В Україні продовжили адаптивний карантин – дата

Софія Ковнір
15 грудня, 13:10
Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей

В Україні продовжили адаптивний карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні уряд продовжує адаптивний карантин. Він триватиме до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Карантин продовжується

Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно.

Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", – сказав Шмигаль.

"Червону зону" карантину в Україні знову скоротили

В Україні розширилася "жовта" карантинна зона. В неї потрапили дві області, які з 15 грудня послабили карантин.

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З "червоної зони" вийшли Вінницька та Хмельницька області. Ще у двох областях поліпшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Відповідно у цих регіонах перший день за довгий час жодний показник не відповідає "червоній зоні" карантину. Якщо ситуація й надалі буде поліпшуватися, карантин там мають послабити.

Карантинні зони в Україні 15 грудня

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Помаранчева"

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  • Закарпатська,
  • Одеська (області).

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська (області).

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