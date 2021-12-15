В Україні продовжили адаптивний карантин – дата

В Україні продовжили адаптивний карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні уряд продовжує адаптивний карантин. Він триватиме до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Карантин продовжується

Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно.

Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", – сказав Шмигаль.

"Червону зону" карантину в Україні знову скоротили

В Україні розширилася "жовта" карантинна зона. В неї потрапили дві області, які з 15 грудня послабили карантин.

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З "червоної зони" вийшли Вінницька та Хмельницька області. Ще у двох областях поліпшився коефіцієнт виявлення випадків інфікування – у Сумській та Житомирській. Відповідно у цих регіонах перший день за довгий час жодний показник не відповідає "червоній зоні" карантину. Якщо ситуація й надалі буде поліпшуватися, карантин там мають послабити.