В Украине резко ухудшится погода! Синоптики дали тревожный прогноз

В Украине ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Украине 13 декабря будет опасной. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, почти во всех областях страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
13 февраля в западных, северных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.
Ночью и утром в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м. Непогода обойдет только Днепропетровскую, Запорожскую области, а также Крым.
Синоптики предупреждают о I уровне опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.
Где ждать непогоду. Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра
Правила поведения при тумане
Водителям рекомендуют при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров по дороге.
Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.