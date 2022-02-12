В Україні різко погіршиться погода! Синоптики дали тривожний прогноз

В Україні погіршиться погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 13 грудня буде небезпечною. Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, майже в усіх областях країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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13 лютого у західних, північних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.

Вночі та вранці у південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м. Негода омине лише Дніпропетровську, Запорізьку області, а також Крим.

Синоптики попереджають про І рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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Де чекати негоду. Фото: скріншот з сайту Укргідрометцентру

Правила поведінки при тумані

Водіям рекомендують під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

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знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Уважнішими слід бути пішоходам і велосипедистам. По можливості потрібно використовувати флікери і жилети зі світловідбиваючими вставками.

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