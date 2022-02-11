Краще залишитися вдома. В Україні вируватиме негода

У багатьох областях синоптики прогнозують І рівень небезпеки – жовтий

В Україні буде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні на вихідні може сильно погіршитися погода. Синоптики попереджають про ожеледицю та вітер.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де вируватиме негода?

За інформацією Укргідрометцентру, 12 лютого на дорогах, крім південної частини, буде ожеледиця, а вночі у Карпатах випаде сніг.

Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с та I рівень небезпеки – жовтий.

У Києві та Київській області 12 та 13 лютого на дорогах також утворюється ожеледиця та І рівень небезпеки – жовтий.

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Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.

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