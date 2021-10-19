Умерло более 500 человек! В Украине резко увеличилась заболеваемость COVID-19 за сутки

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 837 случаев;

Винницкая область – 261 случай;

Волынская область – 435 случаев;

Днепропетровская область – 1203 случая;

Донецкая область – 899 случаев;

Житомирская область – 202 случая;

Закарпатская область – 184 случая;

Запорожская область – 1019 случаев;

Ивано-Франковская область – 213 случаев;

Киевская область – 565 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 611 случаев;

Львовская область – 959 случаев;

Николаевская область – 302 случая;

Одесская область – 1418 случаев;

Полтавская область – 593 случая;

Ровенская область – 593 случая;

Сумская область – 700 случаев;

Тернопольская область – 437 случаев;

Харьковская область – 1412 случаев;

Херсонская область – 880 случаев;

Хмельницкая область – 301 случай;

Черкасская область – 676 ​​случаев;

Черновицкая область – 595 случаев;

Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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