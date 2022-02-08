В Украине сразу три области переходят в красную зону – список

В Украине увеличилась красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине расширяется красная карантинная зона. Теперь в эпидопасности с 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

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Во вторник, 8 февраля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", – написал Немчинов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Что запрещено в красной зоне:

работа заведений общественного питания

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников

работа ТРЦ и других развлекательных заведений

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ

работа непродовольственных рынков и магазинов,

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров

проведение массовых мероприятий

работа учреждений культуры

Стоит отметить, что ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

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Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина

Киев на сегодняшний день находится в оранжевой зоне карантина. Но по динамике госпитализаций уже несколько дней соответствует красной. Столица сможет избежать жесткого карантина только в том случае, если заболеваемость пойдет на спад Об этом сайту "Сегодня" сказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

"В Киеве значительно возросла динамика госпитализаций – 54-55%. Можно сказать, что мы на пороге красной зоны. Заболеваемость достаточно высокая, но если она пойдет на спад, мы можем остаться в оранжевой зоне. Официально у нас пока оранжевая зона", – заявил Чумак.

Санврач отмечает, что заболеваемость детей в сравнении с прошлой неделей низкая.