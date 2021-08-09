В Украине упали темпы вакцинации от коронавируса. Сколько прививок сделали

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 137 073 украинца, более половины из них уже получили две дозы препарата

В Украине сделали более 6 млн прививок. Фото: коллаж "Сегодня"

За последние сутки, 8 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 51 445 человек. Это втрое меньше, чем сделали за 5 августа.

Новые данные опубликовали в Минздраве.

Сколько прививок сделали:

Первую дозу получили 30 988 человек; Полностью иммунизированы 20 457 украинцев.

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки и 340 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине 9 августа. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 137 073 человека, из них получили две дозы – 2 401 647 человек. Всего медики сделали 6 538 718 прививок.

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Отметим, в Украине вводят "плюшки" для людей, которые получат прививку от коронавируса. Например, вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". А в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

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, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс. В Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

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