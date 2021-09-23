В Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены

По прогнозам KSE до конца сентября стоит ожидать до 58 тысяч умерших от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

В Украине суточное количество госпитализаций увеличилось до + 51% за неделю. В KSE отмечают, что для Украины показатель, в первую очередь, не количество выявленных случаев, а уровень госпитализаций. Это позволяет понять загруженность на систему здравоохранения.

Об этом говорится в исследовании KSE.

"Рост суточного количества госпитализаций ускорился до + 51% за неделю, это наибольшая динамика, которую мы наблюдали в 2021 году. Она фактически вдвое превышает динамику весенней волны. И данный процент может ухудшаться дальше ", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения – Юрий Ганиченко.

Если на прошлой неделе в стране констатировали около 1000 госпитализаций в сутки, то на этой неделе среднее количество суточных госпитализаций уже составляет 1500 По оценкам Центра экономики здравоохранения, рост уровня госпитализаций будет происходить и дальше.

Сейчас госпитализации преобладают над выписками на 60%, что свидетельствует о росте нагрузки на медицинскую систему.

За последнюю неделю количество пациентов в "ковидних" больницах увеличилось на 45% (с 9 до 13 тысяч пациентов).

Кровати "с кислородом" заняты на 31%, неделю назад занятость была на уровне 22%.

Вместе с ростом заболеваемости в Украине продолжает расти смертность – в среднем до 80 умерших за сутки фиксируется на этой неделе (на прошлой неделе – 51).

Такой рост соответствует желтому сценарию развития заболеваемости Киевской школы экономики, при котором до конца сентября стоит ожидать до 58 тысяч умерших.

В Украине зафиксировано взрывные темпы заболеваемости COVID-19

Ранее мы сообщали, что в мире ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется достаточно медленными темпами. В большинстве стран все еще достаточно высокие показатели (как это фиксировалось осенью прошлого и весной текущего года). В Украине же Киевская школа экономики констатирует на этой неделе начало новой вспышки заболеваемости COVID-19.

"Сейчас мы уже вошли во "взрывные" темпы, соизмеримые с теми, что мы наблюдали до этого и до сих пор наблюдаем во многих странах Европы в течение последних трех месяцев", – отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

За последнюю неделю количество новых случаев ковида в Украине выросло на 68%, поэтому, по прогнозам KSE, уже через неделю заболеваемость в стране превысит среднеевропейский уровень в пересчете на 100 000 жителей.

Сейчас наиболее похожими темпами продвигается Румыния, где вспышка началась несколькими неделями ранее. Количество новых случаев там растет более чем на 70% за неделю, а страна успела выйти на третье место по уровню заболеваемости в Европе.