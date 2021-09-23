В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені

За прогнозами KSE, до кінця вересня варто очікувати до 58 тисяч померлих від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

В Україні добова кількість госпіталізацій збільшилася до +51% за тиждень. У KSE наголошують, що для України показовою передусім є не кількість виявлених випадків, а рівень госпіталізацій. Це дозволяє зрозуміти навантаженість на систему охорони здоров’я.

Про це говориться у дослідженні KSE.

"Зростання добової кількості госпіталізацій пришвидшилося до +51% за тиждень, це є найбільша динаміка, яку ми спостерігали 2021 року. Вона фактично вдвічі перевищує динаміку весняної хвилі. І цей відсоток може погіршуватись далі", – наголошує керівник Центру економіки охорони здоров’я – Юрій Ганиченко.

Якщо минулого тижня в країні констатували близько 1000 госпіталізацій за добу, то цього тижня середня кількість добових госпіталізацій вже становить 1500. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я, зростання рівня госпіталізацій відбуватиметься і надалі.

Наразі госпіталізації переважають над виписками на 60%, що свідчить про зростання навантаження на медичну систему.

За останній тиждень кількість пацієнтів у "ковідних" лікарнях збільшилася на 45% (з 9 до 13 тисяч пацієнтів).

Ліжка "з киснем" зайняті на 31%, тиждень тому зайнятість була на рівні 22%.

Разом із зростанням захворюваності в Україні продовжує зростати смертність – в середньому до 80 померлих за добу фіксується цього тижня (минулого тижня – 51).

Таке зростання відповідає "жовтому" сценарію розвитку захворюваності Київської школи економіки, за якого до кінця вересня варто очікувати до 58 тисяч померлих.

В Україні зафіксовано вибухові темпи захворюваності на COVID-19

Раніше ми повідомляли, що у світі ситуація з коронавірусною хворобою стабілізується досить повільними темпами. У більшості країн все ще досить високі показники (як це фіксувалося восени минулого і навесні поточного року). А в Україні Київська школа економіки констатує цього тижня початок нового спалаху захворюваності на COVID-19.

"Нині ми вже увійшли у "вибухові" темпи, співмірні з тими, що ми спостерігали і досі спостерігаємо у багатьох країнах Європи впродовж останніх трьох місяців", – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За останній тиждень кількість нових випадків ковіду в Україні зросла на 68%, тож за прогнозами KSE, вже через тиждень захворюваність в країні перевищить середньоєвропейський рівень у перерахунку на 100 тисяч жителів.

Наразі найбільш схожими темпами просувається Румунія, де спалах розпочався кілька тижнів тому. Кількість нових випадків коронавірусної хвороби там зростає більш як на 70% за тиждень, а країна встигла вийти на третє місце за рівнем захворюваності в Європі.