В Украине все больше больных COVID-19. Сколько людей заразились за сутки

В Украине стало больше больных COVID-19. Коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 24 августа, обнаружили 727 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 32 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего COVID-19 подтвердили у 2 276 59 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 украинцев (всего – 53 521). Вылечить удалось 2 202 160 инфицированных (382 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как изменилась статистика

Летом в Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. В течение этих трех месяцев ежедневно фиксировали примерно 300-1000 новых заболевших. При этом, по данным Минздрава, в марте и апреле прирост больных составлял от 10 до 20 тысяч.

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Сейчас же, несмотря на небольшую заболеваемость, власти опасаются другой проблемы – нового штамма "Дельта", который быстро распространяется по миру и считается более опасным за другие мутации.

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