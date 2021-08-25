В Україні все більше хворих на COVID-19. Скільки людей заразилися за добу

В Україні стало більше хворих на COVID-19. Колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 24 серпня, виявили 727 нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Це на 32 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього COVID-19 підтвердили у 2 276 59 людини. За минулу добу від COVID-19 померли 20 українців (усього – 53 521). Вилікувати вдалося 2 202 160 інфікованих (382 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як змінилася статистика

Влітку в Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Протягом цих трьох місяців щодня фіксували приблизно 300-1000 нових хворих. При цьому, за даними МОЗ, у березні і квітні приріст хворих становив від 10 до 20 тисяч.

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Зараз же, незважаючи на невелику захворюваність, влада побоюється іншої проблеми – нового штаму "Дельта", який швидко поширюється по світу і вважається більш небезпечним за інші мутації.

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