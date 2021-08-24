Коронавірус в Україні. У яких областях найбільше випадків за добу

За останню добу кількість тих, хто захворів, удвічі більша, ніж тих, хто видужав

В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 23 серпня, зафіксували 692 нових випадків коронавірусу. Це на 82 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього COVID-19 підтвердили у 2 275 863 людини. За минулу добу від COVID-19 померли 27 українців (всього – 53 501). Вилікувати вдалося 2 201 778 інфікованих (345 – за останню добу).

Коронавірус 24 серпня. Джерело: МОЗ

За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Києві (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) і Чернівецькій (47) областях.

Як в Україні борються з новим штамом

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Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.

МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", в найближчий місяць.

Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Також нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому таборі дивіться у сюжеті: