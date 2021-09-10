В Украине вскоре состоятся международные учения "Объединенные усилия-2021" – все подробности

При подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

На всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей, с 22 по 30 сентября 2021 года пройдут стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021".

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" – учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", – сказал он.

Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции Объединенных сил.

В Генштабе подчеркивают, что в ходе разработки учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.

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Что известно об учениях

Учения пройдут в три этапа: на первом и втором этапе (22-27 сентября) будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии, на третьем этапе (28-30 сентября) планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров.

Залужный также напомнил, что к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения пятнадцати стран.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков – до 85 ед.; боевых бронированных машин – до 420 ед.; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) – до 50 ед.; боевых кораблей (катеров) – до 20 ед.; вертолетов (самолетов) – до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия – 2021" будут принимать представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Ранее мы сообщали, что учения Sea Breeze в Черном море не прошли без провокаций РФ.

Также напомним, во время учений Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море.