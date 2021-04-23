В Украине количество заболевших COVID-19 перевалило за 2 млн

В Украине снова выросло количество случаев ковида – за сутки от коронавируса умерли 434 человек – подробности

В Украине за последние сутки, 22 апреля, подтвердили 14 277 новых случаев коронавируса. Это на 1958 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего болезнь подтвердили у 2 004 630 украинцев.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 434 человека. За все время эпидемии ковид унес жизни 41 700 украинцев, а вылечить удалось 1 552 267 инфицированных. Из них 18 964 выздоровели за последние сутки.

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Напомним, недавно медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками. Препарат ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар.

Отметим, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.