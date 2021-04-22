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Показатели по COVID-19 в Украине снова растут – статистика за сутки

22 апреля, 08:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине опубликовали новую статистику по коронавирусу – заболевших меньше, чем тех, кто вылечился

В Украине за последние сутки зафиксировали 16 235 новых случаев коронавируса. При этом сутками ранее в стране зафиксировали значительно меньше новых случаев – 12 162.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего болезнь подтвердили у 1 990 353 украинцев.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 470 человек. За все время эпидемии ковид унес жизни 41 266 украинцев, а вылечить удалось 1 533 303 инфицированных. Из них 18 831 выздоровели за последние сутки.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм вируса, который может распространиться и в Украине.

А еще в восьми регионах Украины превышена занятость коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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