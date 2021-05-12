Коронавирус в Украине. Прирост новых случаев за сутки снова увеличивается

Ситуация с коронавирусом немного улучшается, за последние сутки выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные

/ Фото: Getty Images

В Украине за последние сутки выявили 4538 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2330 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина".

Всего инфекцию подтвердили у 2 129 073 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 356 украинцев (всего – 46 987). Вылечить удалось 1 797 136 инфицированных (19 766 – за последние сутки).

Реклама

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.