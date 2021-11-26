В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. новых COVID-случаев

Статистика коронавируса в Украине усугубилась. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1394, а медработников – 303.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3208 человек;

летальных исходов – 608;

выздоровело – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 400 340 человек;

выздоровел – 2 877 021 человек;

летальных исходов – 84 149.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ровенская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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