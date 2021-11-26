В Україні за добу виявили понад 15 тис. нових COVID-випадків

Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 3208 осіб;
- летальних наслідків – 608;
- одужали – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3400340 осіб;
- одужала – 2 877 021 особа;
- летальних наслідків – 84 149.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1438 випадків;
Вінницька область – 860 випадків;
Волинська область – 589 випадків;
Дніпропетровська область – 1022 випадки;
Донецька область – 970 випадків;
Житомирська область – 446 випадків;
Закарпатська область – 498 випадків;
Запорізька область – 1075 випадків;
Івано-Франківська область – 313 випадків;
Київська область – 714 випадків;
Кіровоградська область – 182 випадки;
Луганська область – 182 випадки;
Львівська область – 850 випадків;
Миколаївська область – 475 випадків;
Одеська область – 832 випадки;
Полтавська область – 953 випадки;
Рівненська область – 611 випадків;
Сумська область – 688 випадків;
Тернопільська область – 363 випадки;
Харківська область – 590 випадків;
Херсонська область – 289 випадків;
Хмельницька область – 681 випадок;
Черкаська область – 548 випадків;
Чернівецька область – 261 випадок;
Чернігівська область – 506 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.