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В Украине за сутки обнаружили более 2,5 тысяч новых COVID-случаев – свежая статистика

София Ковнир
9 января, 08:15
За все время пандемии в нашей стране заболели 3 702 473 человека

В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине зафиксировано 2810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 163, а медработников – 33.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 840 человек;
  • летальных исходов – 75;
  • выздоровели – 2818 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 702 473 человека;
  • выздоровели – 3 511 269 человек;
  • летальных исходов – 97 239.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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