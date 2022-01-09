В Украине за сутки обнаружили более 2,5 тысяч новых COVID-случаев – свежая статистика

В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 8 января, в Украине зафиксировано 2810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 163, а медработников – 33.
Об этом сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 840 человек;
- летальных исходов – 75;
- выздоровели – 2818 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 702 473 человека;
- выздоровели – 3 511 269 человек;
- летальных исходов – 97 239.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.