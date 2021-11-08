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В Украине зафиксировали более 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: где больше всего

Юлия Гаврилюк
8 ноября, 08:17
За все время пандемии коронавируса в Украине провели 14 876 584 ПЦР-тестов

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 088 501 человек;
  • выздоровели – 2 520 956 человек;
  • летальных исходов – 72 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 606 случаев;
  • Винницкая область – 349 случаев;
  • Волынская область – 417 случаев;
  • Днепропетровская область – 1032 случая;
  • Донецкая область – 483 случая;
  • Житомирская область – 718 случаев;
  • Закарпатская область – 211 случаев;
  • Запорожская область – 713 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 363 случая;
  • Киевская область – 425 случаев;
  • Кировоградская область – 99 случаев;
  • Луганская область – 50 случаев;
  • Львовская область – 827 случаев;
  • Николаевская область – 812 случаев;
  • Одесская область – 1558 случаев;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровенская область – 285 случаев;
  • Сумская область – 315 случаев;
  • Тернопольская область – 354 случая;
  • Харьковская область – 1179 случаев;
  • Херсонская область – 383 случая;
  • Хмельницкая область – 660 случаев;
  • Черкасская область – 243 случая;
  • Черновицкая область – 361 случай;
  • Черниговская область – 385 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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