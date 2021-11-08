В Украине зафиксировали более 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: где больше всего

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы / Фото: Коллаж: Сегодня
За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8 200 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- выздоровели – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 349 случаев;
- Волынская область – 417 случаев;
- Днепропетровская область – 1032 случая;
- Донецкая область – 483 случая;
- Житомирская область – 718 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 713 случаев;
- Ивано-Франковская область – 363 случая;
- Киевская область – 425 случаев;
- Кировоградская область – 99 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 827 случаев;
- Николаевская область – 812 случаев;
- Одесская область – 1558 случаев;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровенская область – 285 случаев;
- Сумская область – 315 случаев;
- Тернопольская область – 354 случая;
- Харьковская область – 1179 случаев;
- Херсонская область – 383 случая;
- Хмельницкая область – 660 случаев;
- Черкасская область – 243 случая;
- Черновицкая область – 361 случай;
- Черниговская область – 385 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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