В Україні зафіксували понад 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу: де найбільше

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 088 501 людина;

одужали – 2 520 956 людей;

летальних випадків – 72 557.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 349 випадків;

Волинська область – 417 випадків;

Дніпропетровська область – 1032 випадки;

Донецька область – 483 випадки;

Житомирська область – 718 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 713 випадків;

Івано-Франківська область – 363 випадки;

Київська область – 425 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область – 812 випадків;

Одеська область – 1558 випадків;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 285 випадків;

Сумська область – 315 випадків;

Тернопільська область – 354 випадки;

Харківська область – 1179 випадків;

Херсонська область – 383 випадки;

Хмельницька область – 660 випадків;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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