В Украине женщине отказали в пересадке печени из-за пациента в частной клинике

В Украине замечен первый случай манипуляции с донорскими органами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине функционирует Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ), которая должна автоматически подбирать пары донор-реципиента и обеспечивать оперативную трансплантацию органов. Однако стало известно о случае, когда донорскую печень пересадили пациенту из частной клиники "Оберіг" вместо пациентки государственной клиники, которая уже год стоит на очереди в системе ЕГИСТ.
Об этом сообщает "УНН".
Вопиющий случай
Как стало известно, донорскую печень пересадили пациенту из частной клиники "Оберіг" вместо пациентки государственной клиники, которая уже год стоит на очереди в системе ЕГИСТ.
Этот случай даже описан на сайте "Оберіг". Там сообщили, что успешно провели трансплантацию печени атомщику из Ровенской области, который приехал в Киев на пару дней и уже собирался домой, но узнал, что все готово для проведения необходимой ему операции.
И все бы ничего, если бы в это время пациентка государственной клиники с тяжелым диагнозом остро не нуждалась в трансплантации именно этого органа. Диагноз женщины — цирроз печени, рецидирующие кровоизлияния из варикозных вен пищевода и желудка.
По неизвестным причинам система ЕГИСТ выбрала для проведения операции пациента "на ходу" из частной клиники "Оберіг" вместо "лежачей" пациентки из государственного центра.
Как выбирают пациентов?
Ранее директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль сообщал, что состояние пациента является одним из ключевых критериев, и если у человека хуже состояние, то он получает больше балов в системе и она должна предложить его кандидатуру в первую очередь.
СМИ уже обратились в компетентные органы с просьбой сообщить как функционирует ЕГИСТ, но в ведомстве пока ничего не говорят.
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