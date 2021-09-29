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Шанс на жизнь. Чтобы спасти 12-летнюю девочку, провели настоящую спецоперацию

29 сентября, 09:34
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Операция по трансплантации прошла за полтора часа
На операцию у медиков было полтора часа / Коллаж "Сегодня"
На операцию у медиков было полтора часа / Коллаж "Сегодня"

В Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. Донором стал 38-летний мужчина. Врачи констатировали у него смерть мозга, а родные дали разрешение на забор его органов. Сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией.

Об этом пишет ТСН.

История Маргариты

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Маргарите 12. Она восьмиклассница. Но этой осенью она еще в школе не была. Все время — в больнице. Год назад после тренировки у нее начал болеть живот, потом появилась одышка, кашель и отеки. Врачи диагностировали кардиомиопатию. Спасти Маргариту может только трансплантация.

"Для меня Маргарита — это вся моя жизнь. Она у меня дочь единственная, поэтому все для меня значит", — говорит мать девочки.

Сопровождение сердца

В Виннице донорское сердце привезли к стадиону, где приземлялся вертолет. Уже в Киеве он сел на кришу столичного института. Врачи говорят, не обошлось и без проблем.

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"У нас донор больше, чем реципиент. И это нас беспокоит. Но у этой девочки больше нет шансов, поэтому мы попробуем адаптировать большое сердце к ее грудной клетки", — говорит кардиохирург Борис Тудоров.

На операцию у медиков было полтора часа.

Не первая надежда на жизнь

Мама Маргариты говорит, эта попытка транспортировать сердце ее дочери уже не первая.

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"Мы уже здесь были в госпитализации, но что-то не так с донором, с сердечком. Поэтому чуда не произошло. Ее вчера предупредили, что не надо есть. И она уже мне: "Мама, видимо, нам нашли донора". Говорю: "Не знаю, ничего не говорили", — говорит женщина.

Операция прошла удачно. Маргарите транспортировали сердце без трудностей.

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