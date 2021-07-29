В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды

Погода готовит приятный сюрприз украинцам
Несколько областей Украины завтра снова накроют грозы, могут быть ливни и град. В то же время жара пока не отступает – будет больше 30 градусов. А похолодание придет с 3 августа.
Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, и сегодня, и завтра по Украине "пройдется" атмосферный фронт (карта).
Это означает периодические кратковременные грозовые дожди, но в любой момент дожди могут перейти в ливни и даже с градом и шквалистым ветром.
В западных областях без осадков.
Температура воздуха в Украине остается высокой: восток и юг Украины, а также Днепр с районами будут жаркими, 30-34 градуса.
Чего ждать в Киеве
В Киеве 30 июля температура воздуха немного снизится: в течение дня предполагается 27-29 градусов, местами до +30.
В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня вечером и ближайшей ночью, 30 июля. Завтра днем вероятность осадков уменьшится.
Когда похолодание
"К концу недели жара все же будет доминировать в Украине. А ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западных областях, а 3 августа на большей части нашей территории. Однако восток и юг еще крепко будет держать в себе горячий воздух", – добавила Диденко.
В Укргидрометцентре подтверждают, что с 3 августа в Украине похолодает – будут комфортные 23-27 градусов.
- В последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.
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- Мощные ливни добрались до Мариуполя – автомобили плавали по воде, людей чуть не сносило течением.
- В Одессе потоки смывали все на своем пути, вода стекала в ночные клубы, заливала кафе и магазины.
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