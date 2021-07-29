В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды

В пятницу еще будет жарко, местами даже ливни и град – но такая погода ненадолго

Погода готовит приятный сюрприз украинцам

Несколько областей Украины завтра снова накроют грозы, могут быть ливни и град. В то же время жара пока не отступает – будет больше 30 градусов. А похолодание придет с 3 августа.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, и сегодня, и завтра по Украине "пройдется" атмосферный фронт (карта).

Это означает периодические кратковременные грозовые дожди, но в любой момент дожди могут перейти в ливни и даже с градом и шквалистым ветром.

В западных областях без осадков.

Температура воздуха в Украине остается высокой: восток и юг Украины, а также Днепр с районами будут жаркими, 30-34 градуса.

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Чего ждать в Киеве

В Киеве 30 июля температура воздуха немного снизится: в течение дня предполагается 27-29 градусов, местами до +30.

В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня вечером и ближайшей ночью, 30 июля. Завтра днем ​​вероятность осадков уменьшится.

Когда похолодание

"К концу недели жара все же будет доминировать в Украине. А ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западных областях, а 3 августа на большей части нашей территории. Однако восток и юг еще крепко будет держать в себе горячий воздух", – добавила Диденко.

В Укргидрометцентре подтверждают, что с 3 августа в Украине похолодает – будут комфортные 23-27 градусов.