В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди

Погода готує приємний сюрприз українцям
Кілька областей України завтра знову накриють грози, можуть бути зливи і град. Водночас спека поки не відступає – буде більше 30 градусів. А похолодання прийде 3 серпня.
Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, і сьогодні, і завтра по Україні "пройдеться" атмосферний фронт (карта).
Це означає періодичні короткочасні грозові дощі, але у будь-який момент дощі можуть перейти у зливи і навіть з градом і шквалистим вітром.
У західних областях без опадів.
Температура повітря в Україні залишається високою: схід і південь України, а також Дніпро з районами будуть гарячими, 30-34 градуси.
Чого чекати у Києві
У Києві 30 липня температура повітря трохи знизиться: протягом дня передбачається 27-29 градусів, місцями до +30.
У столиці дощ з грозою передбачається вже сьогодні ввечері і найближчої ночі, 30 липня. Завтра вдень ймовірність опадів зменшиться.
Коли похолодання
"До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. А відчутне зниження температури повітря прийде 2 серпня у західні області, а 3 серпня на більшу частину нашої території. Проте схід та південь ще міцно триматимуть в собі гаряче повітря", – додала Діденко.
В Укргідрометцентрі підтверджують, що з 3 серпня в Україні похолодає – будуть комфортні 23-27 градусів.
- Останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі ними плавали як гондоли, чи не щодня було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві особи загинули через потужні зливи.
- На курортну Кирилівку налетіло потужне торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.
- Потужні зливи добралися до Маріуполя – автомобілі плавали по воді, людей мало не зносило течією.
- В Одесі потоки змивали все на своєму шляху, вода стікала у нічні клуби, заливала кафе і магазини.
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