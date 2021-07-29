Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини України

Грозовий четвер. Прогноз погоди на 29 липня (карта)

29 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека

Україну знову чекають грози. Колаж "Сьогодні"

Україну знову чекають грози. Колаж "Сьогодні"

У четвер, 29 липня, грози накриють вже практично всю територію України. Сухо буде тільки на півдні, але там обіцяють пекельну спеку.

Реклама

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека. Синоптики обіцяють в столиці зливи і 29-31 градус.

Погода в регіонах

Практично у всіх регіонах країни в четвер обіцяють зливи з грозами і спеку, без опадів обійдеться лише в чотирьох областях та в Криму.

  • На півночі температуру прогнозують близько 29-31 градуса. Чернігівську, Київську, Сумську та Житомирську області знову заливатиме.
  • На заході буде не менш мокро – грози накриють весь регіон. Температура в середньому становитиме 27-29 градусів, а на Закарпатті підніметься до +31.
  • У центрі також прогнозують грози. Температура в Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Кіровоградській областях становитиме 29-31 градус.

В тренді
Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання
Засідання РНБО і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"
  • Дощі литимуть і на сході, обійде грозовий фронт тільки Запорізьку область – там без опадів і до 34 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях – 30-32 градуси.
  • На півдні опадів поки не буде, при цьому синоптики обіцяють справжню спеку: в Одесі та Миколаєві температура підніметься до +35 градусів, в Криму буде 30-32.
Реклама

Нагадаємо, останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі по них плавали як гондоли, мало не кожного дня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до свята
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до святаНовини компаній
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикмети
Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикметиУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти