Грозовой четверг. Прогноз погоды на 29 июля (карта)

В Киеве в предпоследний рабочий день снова гремучая смесь – грозы и жара

Украину снова ждут грозы. Коллаж "Сегодня"

В четверг, 29 июля, грозы накроют уже практически всю территорию Украины. Сухо будет только на юге, но там обещают адскую жару.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в предпоследний рабочий день снова гремучая смесь – грозы и жара. Синоптики обещают в столице ливни и 29-31 градус.

Погода в регионах

Практически во всех регионах страны в четверг обещают ливни с грозами и жару, без осадков обойдется только в четырех областях и в Крыму.

На севере температуру прогнозируют около 29-31 градуса. Черниговскую, Киевскую, Сумскую и Житомирскую области снова будет заливать.

На западе будет не менее мокро – грозы накроют весь регион. Температура в среднем составит 27-29 градусов, а на Закарпатье поднимется до +31.

В центре также прогнозируют грозы. Температура в Черкасской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях составит 29-31 градус.

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Дожди будут лить и на востоке, обойдет грозовой фронт только Запорожскую область – там без осадков и до 34 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях – 30-32 градуса.

На юге осадков пока не будет, при этом синоптики обещают настоящую жару: в Одессе и Николаеве температура поднимется до +35 градусов, в Крыму будет 30-32.

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Напомним, в последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.