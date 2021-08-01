В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз

В западных областях температура опустится до 23 градусов, в отдельных районах будет град и шквалы

Украинцев снова ждут дожди / Фото: Сегодня

В начале недели, 2 и 3 августа, на смену жаре и сухой погоде в Украину придет влажный воздух, который принесет дожди с грозами, местами с градом и шквалами, а также понижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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2 августа

В западных, северных, центральных и южных областях ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Погода 2 августа. Источник: Укргидрометцентр

Температура днем 27-32 градуса, в южных и восточных областях 31-36 градусов.

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В Киеве днем будет кратковременный дождь и гроза. Температура около 30 градусов.

3 августа

В центральных, восточных, южных областях и в Карпатах местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории – без осадков.

Погода 3 августа. Источник: Укргидрометцентр

Температура в западных, северных и центральных областях днем 23-28 градусов, на остальной территории 27-32 градуса.

В Киеве 3 августа без осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура днем 25-27 градусов.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары .

. Также в Украине участились потопы. Недавно страшный ливень затопил Черновцы – падали деревья и остановки, в городе из-за урагана также обвалилась часть жилого дома.