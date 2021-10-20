В Украину нагрянет серьезное похолодание: когда предстоит утепляться

В Украину идет похолодание. Фото: коллаж "Сегодня"
С 23 октября Украину ожидает существенное похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит 4-10 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.
В Украину нагрянет серьезное похолодание
Как стало известно, 21 и 22 октября в Украине будет тепло, но уже с субботы, 23 октября, придет серьезное похолодание.
Погода на 21 октября
21 октября в западных областях местами будет до 20-22 градусов тепла, в Карпатах ожидается 7-12 градусов тепла.
В Киеве 21 октября ожидается сильный ветер со скоростью до 15-18 м/с. Осадков не предвидится. Температура воздуха днем достигнет 17 градусов тепла.
Погода на 23 и 24 октября
Согласно данным Укргидрометцентра, 23 и 24 октября ожидается ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем 4-10 градусов тепла.
В южной части прогнозируют ночью 2-7 градусов тепла, днем 8-14 градусов, а в Карпатах ночью 1-6 мороза, днем около 0 градусов.
Оригинальный прогноз
Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.
"Погодные качели" в Украине
На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
Ранее мы писали:
- Юг Украины может превратиться в пустыню. Все это из-за уменьшения плодородного украинского чернозема.
- Какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В будущем в стране будет меняться климат.