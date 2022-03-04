Спецназ Израиля будет воевать на стороне Украины / Коллаж "Сегодня"

В Украину прибыли первые ветераны спецназа Израиля. Они также будут воевать против российских военных.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Прибыли лучшие из лучших. Они тоже хотят принять участие в битве света против тьмы. Шабат шалом!", – говорит Алексей Гончаренко.

Ситуация в Украине 4 марта

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