В Україну прибули перші ветерани спецназу Ізраїлю

Спецназ Ізраїлю воюватиме на боці України / Колаж "Сьогодні"
В Україну прибули перші ветерани спецназуІзраїлю. Вони також воюватимуть проти російських військових.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
"Прибули найкращі з найкращих. Вони теж хочуть взяти участь у битві світла проти пітьми. Шабат шалом!" , – каже Олексій Гончаренко.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕСвід обстріляли її окупантів.
- У Миколаїв зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.