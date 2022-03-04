В Україну прибули перші ветерани спецназу Ізраїлю

Спецназ Ізраїлю воюватиме на боці України / Колаж "Сьогодні"

В Україну прибули перші ветерани спецназуІзраїлю. Вони також воюватимуть проти російських військових.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Прибули найкращі з найкращих. Вони теж хочуть взяти участь у битві світла проти пітьми. Шабат шалом!" , – каже Олексій Гончаренко.

Ситуація в Україні 4 березня

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