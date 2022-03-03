Спецназ ЗСУ зробив селфі на тлі захопленої "кадировської" техніки (фото)

Тепер путінська орда боятиметься навіть у туалет вночі відійти

Еліта української армії розправилася з бандою Кадирова. Колаж "Сьогодні"

Елітний спецназ української армії Сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку. Фото їх трофеїв з'явилося в Мережі.

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, звичайні боягузи. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і йдуть прямо в дорогі штанці. Ми українці – нащадки УПА (Української повстанської армії. – Ред.). Коли ми заходимо до лісу – вороги готуються до смерті", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора бійці ССО виступили із попередженням для окупантів – армія України більше не бере в полон російських артилеристів.

Протистояння російській агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат по всім напрямках. За даними Генштабу, тільки за тиждень ЗСУ знищили близько 9000 солдатів країни-агресора.

Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – удари по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

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Також було завдано ракетного удару по Києву. Проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

А трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.