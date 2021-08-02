В Украину приедет мировая звезда: Зеленский о праздновании Дня Независимости

Зеленский анонсировал концерт Бочелли в Киеве. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на День Независимости 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и состоится первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30".
По его словам, с 16 августа все желающие смогут лицезреть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика, которую впервые за 311 лет доставят в Украину.
22 августа
"22 августа мы почтим тех, благодаря кому наша государственность сохранилась в 2014 году – это участники боевых действий на Донбассе", – сказал глава государства.
Также 22 августа состоится новая премия "Национальная легенда" – это государственная награда, которая будет вручаться нашим гениям еще при жизни.
23 августа
В День государственного флага в географическом центре страны будет возведен монумент Единства Украины. Одновременно во всех областях на центральных площадях городов будет поднят государственный флаг.
Состоится первый саммит "Крымской платформы", в котором примут участие представители 29 стран и подпишут совместную декларацию о деоккупации Крыма.
"Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой… Украина не будет поднимать вопрос Крыма только тогда, когда будет поднимать в Крыму украинский флаг", – заявил Зеленский.
Состоится саммит первых леди и джентльменов (жен и супругов лидеров государств).
24 августа
Состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе
Состоится концерт знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли, а собранные деньги от его концерта пойдут на создание музея Ивана Марчука. Выступление пройдет вечером на НСК "Олимпийский".
- Для Владимира Зеленского это третий День Независимости в качестве президента страны, и именно ему выпала возможность встретить 30-летие нашей независимости и организовать грандиозные празднования.
- Но если за культурную программу отвечает правительство, то сам президент сделал все возможное, чтобы в Украину приехали высокопоставленные представители почти 30 стран мира для обсуждения освобождения захваченного Россией Крыма.
- Пока президент старается объединить украинцев и весь мир вокруг нашей знаменательной даты, сайт "Сегодня" завел дневник Независимости о том, чем жила Украина ровно 30 лет назад.
Тем временем подготовка к параду на День Независимости идет полным ходом. Как мы писали, в параде примут участие 4000 военных, танки, БМП, артиллерия и новый род войск.
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