В Украину приедет мировая звезда: Зеленский о праздновании Дня Независимости

За неделю до Дня Независимости украинцам покажут 300-летнюю Конституцию Пилипа Орлика, а с 22 августа начнется культурная программа

Зеленский анонсировал концерт Бочелли в Киеве. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на День Независимости 24 августа украинцев ждут концерты, военные парады и состоится первый саммит "Крымской платформы", который положит начало деоккупации украинского полуострова. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30".

По его словам, с 16 августа все желающие смогут лицезреть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика, которую впервые за 311 лет доставят в Украину.

22 августа

"22 августа мы почтим тех, благодаря кому наша государственность сохранилась в 2014 году – это участники боевых действий на Донбассе", – сказал глава государства.

Также 22 августа состоится новая премия "Национальная легенда" – это государственная награда, которая будет вручаться нашим гениям еще при жизни.

23 августа

В День государственного флага в географическом центре страны будет возведен монумент Единства Украины. Одновременно во всех областях на центральных площадях городов будет поднят государственный флаг.

Состоится первый саммит "Крымской платформы", в котором примут участие представители 29 стран и подпишут совместную декларацию о деоккупации Крыма.

"Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой… Украина не будет поднимать вопрос Крыма только тогда, когда будет поднимать в Крыму украинский флаг", – заявил Зеленский.

Состоится саммит первых леди и джентльменов (жен и супругов лидеров государств).

24 августа

Состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе

Состоится концерт знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли, а собранные деньги от его концерта пойдут на создание музея Ивана Марчука. Выступление пройдет вечером на НСК "Олимпийский".

Для Владимира Зеленского это третий День Независимости в качестве президента страны, и именно ему выпала возможность встретить 30-летие нашей независимости и организовать грандиозные празднования.

Но если за культурную программу отвечает правительство, то сам президент сделал все возможное, чтобы в Украину приехали высокопоставленные представители почти 30 стран мира для обсуждения освобождения захваченного Россией Крыма.

Пока президент старается объединить украинцев и весь мир вокруг нашей знаменательной даты, сайт "Сегодня" завел дневник Независимости о том, чем жила Украина ровно 30 лет назад.

Тем временем подготовка к параду на День Независимости идет полным ходом. Как мы писали, в параде примут участие 4000 военных, танки, БМП, артиллерия и новый род войск.