В Україну приїде світова зірка: Зеленський про святкування Дня Незалежності

За тиждень до Дня Незалежності українцям покажуть 300-річну Конституцію Пилипа Орлика, а з 22 серпня почнеться культурна програма

Зеленський анонсував концерт Бочеллі к Києві. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський розповів, що на День Незалежності 24 серпня на українців чекають концерти, військові паради та відбудеться перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова. Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30".

За його словами, з 16 серпня всі бажаючі зможуть споглядати у Софійському соборі Конституцію Пилипа Орлика, яку вперше за 311 років доставлять в Україну.

22 серпня

"22 серпня ми вшануємо тих, завдяки кому наша державність збереглася у 2014 році – це учасники бойових дій на Донбасі", – сказав глава держави.

Також 22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда" – це державна нагорода, яку вручатимуть нашим геніям ще за життя.

23 серпня

У День державного прапора в географічному центрі країни буде зведено монумент Єдності України. Одночасно у всіх областях на центральних площах міст буде піднято державний прапор.

Відбудеться перший саміт "Кримської платформи", в якому візьмуть участь представники 29 країн і підпишуть спільну декларацію про деокупацію Криму.

"Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути його додому... Україна не буде піднімати питання Криму тільки тоді, коли буде піднімати в Криму український прапор", – заявив Зеленський.

Відбудеться саміт перших леді та джентльменів (дружин і чоловіків лідерів держав).

24 серпня

Відбудеться великий військовий парад за участі українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, у повітрі й воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й Одесі

Відбудеться концерт знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі, а зібрані гроші від його концерту підуть на створення музею Івана Марчука. Виступ пройде ввечері на НСК "Олімпійський".

Для Володимира Зеленського це третій День Незалежності в якості президента країни, і саме йому випала можливість зустріти 30-річчя нашої незалежності і організувати грандіозні святкування.

Але якщо за культурну програму відповідає уряд, то сам президент зробив все можливе, щоб в Україну приїхали високопоставлені представники майже 30 країн світу для обговорення звільнення захопленого Росією Криму.

Поки президент намагається об'єднати українців і весь світ навколо нашої визначної дати, сайт "Сьогодні" завів щоденник Незалежності про те, чим жила Україна рівно 30 років тому.

Тим часом підготовка до параду на День Незалежності йде повним ходом. Як ми писали, в параді візьмуть участь 4000 військових, танки, БМП, артилерія і новий рід військ.