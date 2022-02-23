В Украину прилетел еще один самолет с летальным оружием от Канады

Это уже второе воздушное судно с оружием, которое прибыло в Украину из Канады/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украину прибыла очередная военная поддержка от Канады. Это уже второй самолет с летальным оружием.

Об этом сообщила глава Минобороны Канады Анита Ананд.

Реклама

Подробности

По словам министра, новое вторжение Российской Федерации на территорию Украины совершенно не приемлемо.

"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", — сообщила министр.

Почему Украина мешает Путину?

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал, почему президенту Российской Федерации Владимир Путину мешает Украина.

Реклама

По его словам, Российская Федерация хочет уничтожить украинскую демократию, потому что она контрастирует с автократией России и Путин этого не хочет.

Читайте также