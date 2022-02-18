Еще одна страна передала Украине оружие, которого боится Россия (фото)

Страны-партнеры увеличили военную помощь Украине на фоне угрозы новой российской агрессии

Эстония передала для украинцы оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые передала Эстония. Об этом сообщает в Twitter посольство страны.

В ведомстве отметили, что Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине.

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"Эстонские ПТРК Javelin только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты", – говорится в сообщении посольства.

Кто помогает Украине оружием

Германия против поставок оружия Украине

6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Ламбрехт объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".

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Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф заявил, что Германия дважды предоставляла военную помощь другим странам – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была "не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде".

Немецкий политик выразил уверенность, что "с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками". В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны.

Накануне посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.

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Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.