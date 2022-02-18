Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ще одна країна передала Україні зброю, яку боїться Росія (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 19:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Країни-партнери збільшили військову допомогу Україні на тлі загрози нової російської агресії
Естонія передала для українців зброю
Естонія передала для українців зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin, які передала Естонія. Про це повідомляє в Twitter посольство країни.

У відомстві зазначили, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.

Реклама

"Естонські ПТРК Javelin щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск та аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", – йдеться у повідомленні посольства.

Хто допомагає Україні зброєю

Німеччина проти постачання зброї Україні

6 лютого Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних поставок озброєння в Україну з Німеччини не буде . Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

Реклама

Заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (СДП) Александер Ламбсдорфф заявив, що Німеччина двічі надавала військову допомогу іншим країнам – у разі іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався".

Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". У той же час уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі.

Напередодні посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.

Реклама

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Яка зараз ситуація в Донецьку. Ми запитали мешканців міста – ексклюзив Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти