Ще одна країна передала Україні зброю, яку боїться Росія (фото)

В Україну прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin, які передала Естонія. Про це повідомляє в Twitter посольство країни.
У відомстві зазначили, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.
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"Естонські ПТРК Javelin щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск та аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", – йдеться у повідомленні посольства.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger .
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великобританії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США . В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні . Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США . Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великобританією та Польщею . Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.
Німеччина проти постачання зброї Україні
6 лютого Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних поставок озброєння в Україну з Німеччини не буде . Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".
Заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (СДП) Александер Ламбсдорфф заявив, що Німеччина двічі надавала військову допомогу іншим країнам – у разі іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався".
Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". У той же час уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі.
Напередодні посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.
Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.
Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок .