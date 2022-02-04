В Украину снова идут морозы: какие области завтра накроет снегом

Синоптики предупредили о снеге / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 5 февраля будет морозной. В некоторых областях страны может быть снег.

Об этом пишут Факты.

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В северных регионах ночная температура опустится до -12 градусов, а дневная будет колебаться от -4 до -2 градусов. В течение дня ожидается мокрый снег.

На востоке страны будет холодно. Ночная температура снизится до -11 градусов, а днем ​​до -4 градусов. В этой части Украины ожидается снег.

В Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях в ​​течение суток пройдет мокрый снег. Дневная температура будет составлять от -1 градуса до +3 градусов.

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В Винницкой области 5 февраля и ночью и днем ​​существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -5 градусов, а днем будет колебаться от -1 градуса до +1 градуса. В других центральных регионах – до -3 градусов.

На юге страны и в Крыму осадков не ожидается. Температура днем ​​до +2 градусов.

Морозы в феврале

В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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