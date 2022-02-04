В Україну знову йдуть морози: які області завтра накриє снігом

Синоптики попередили про сніг / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 5 лютого буде морозною. У деяких областях може бути сніг.

Про це пишуть Факти.

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У північних регіонах нічна температура опуститься до -12 градусів, а денна коливатиметься від -4 до -2 градусів. Вдень очікується мокрий сніг.

На сході країни буде холодно. Нічна температура знизиться до -11 градусів, а вдень до -4 градусів. У цій частині України очікується сніг.

У Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях протягом доби пройде мокрий сніг. Денна температура становитиме від -1 до +3 градусів.

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У Вінницькій області 5 лютого та вночі та вдень істотних опадів не очікується. Температура вночі опуститься до -5 градусів, а вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса. В інших центральних регіонах – до -3 градусів.

На півдні країни та в Криму опадів не очікується. Температура вдень до +2 градусів.

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

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