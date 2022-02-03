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СЬОГОДНІ Новини України

До України йдуть похолодання та хуртовини: де чекати снігу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 14:00
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Українські синоптики розповіли, яких змін чекати завтра від погоди у країні
Практично у всіх західних областях будуть опади
Практично у всіх західних областях будуть опади / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде холодною. Температура повітря зменшиться вже вночі. Трохи похолодає і вдень.

Про це пише УНІАН.

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По всій Україні у п'ятницю, 4 лютого, температура буде близько нуля або трохи нижче.

На південному заході подекуди повітря прогріється до +2...+3 градусів. А вночі найхолодніше буде на півночі країни – до -7...-12 градусів.

На заході очікується -4...-8 градусів, а центральних областях – до -5...-9 градусів.

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На сході трохи тепліше – до -2...-5 градусів, а на півдні буде близько -5 градусів.

При цьому майже всі західні області будуть з опадами у вигляді снігу.

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

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