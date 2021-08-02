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В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозами

2 августа, 12:59

Сергей Мартынец

Конец июля и первые дни августа выдались очень жаркими – теперь ждем долгожданного похолодания, но повезет не всем

Украинцев ждет приятная комфортная погода / Фото: Сегодня

Жара понемногу отступает из Украины. Завтра, 3 августа, придет холодный атмосферный фронт, который снизит температуру воздуха в некоторых областях до 22 градусов.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура воздуха завтра станет приятней, 25-28 градусов, в западных областях даже будет опускаться до 22 градусов. На востоке и юге еще задержится жара, 29-33 градуса.

Атмосферный фронт во вторник зацепится за восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятны кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах.

На остальной территории Украины сухую погоду организует выступление дальнего, но мощного атлантического антициклона.

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Погода в Киеве

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит 25-26 градусов. Дожди завтра маловероятны.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине оказались обесточенными 529 населенных пунктов, больше всего во Львовской области – почти 300. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

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Источник: Сегодня

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