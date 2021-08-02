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В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами

2 серпня, 12:59

Сергій Мартинець

Кінець липня і перші дні серпня видалися спекотними – тепер чекаємо довгоочікуваного похолодання, але пощастить не всім

На українців чекає приємна комфортна погода / Фото: Сьогодні

Спека потроху відступає з України. Завтра, 3 серпня, прийде холодний атмосферний фронт, який знизить температуру повітря у деяких областях до 22 градусів.

Про це повідомляє в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря завтра стане приємнішою, 25-28 градусів, у західних областях навіть опускатиметься до 22 градусів. На сході аі півдні ще затримається спека, 29-33 градуси.

Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за схід і південний схід, тому саме там завтра вірогідні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах.

На решті території України суху погоду організує виступ далекого, але потужного атлантичного антициклону.

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Погода у Києві

У Києві 3 серпня температура повітря знизиться і протягом дня становитиме 25-26 градусів. Дощі завтра малоймовірні.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні виявилися знеструмленими 529 населених пунктів, найбільше у Львівській області – майже 300. Читайте також докладніше, що днями наробила негода в Україні.

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Джерело: Сьогодні

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