В Украину возвращается тепло! Синоптики порадовали прогнозом погоды (карта)

Температура воздуха в стране поднимется максимум до 4 градусов тепла / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 14 января, в большинстве областей Украины будет потепление и мокрый снег. Также украинцев предупреждают про сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будет ветер и снег
Стоит ожидать сильный западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22, а местами и до 25-27 метров в секунду. На высокогорье Карпат может быть больше.
Также в стране будет мокрый снег, который перейдет в дождь.
Какую ждать температуру
Завтра в Украине станет теплее. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
В ближайшую ночь еще будут сильные морозы в восточной части. Там синоптики обещают от -8 до -14 градусов. В центральных областях ночью температура воздуха опустится до -8 градусов.
Какая будет зима в Украине
Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.
Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
- Катки на дорогах и заносы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн.