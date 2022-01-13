В Україну повертається тепло! Синоптики порадували прогнозом погоди.

Температура повітря в країні підніметься максимум до 4 градусів тепла / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 14 січня, у більшості областей України буде потепління та мокрий сніг. Також українців попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де буде вітер та сніг

Варто очікувати сильний західний та північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-22, а подекуди й до 25-27 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат може бути більше.

Також у країні буде мокрий сніг, який перейде в дощ.

Яку чекати температуру

Завтра в Україні стане тепліше. Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

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Найближчої ночі ще будуть сильні морози у східній частині. Там синоптики обіцяють від -8 до -14 градусів. У центральних областях уночі температура повітря опуститься до -8 градусів.

Погода в Україні на 14 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

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Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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