В вагонах "Укрзализныци" нечем дышать. Кто заплатит за кондиционеры?

На сегодня 60% пассажирских вагонов "Укрзализныци" не имеют кондиционирования. На новые вагоны денег не хватает

С мокрыми спинами в вагонах с заколоченными окнами и ездят пассажиры "Укрзализныци". Сколько в Украине вагонов без кондиционеров и почему их до сих пор выпускают в рейсы, узнавали новости "Сегодня".

Как будто в сауне

Полотенце вместо веера – чуть ли не единственное спасение от жары, когда нет кондиционера. Нижняя полка – духовка, верхняя – гриль, шутили пассажиры плацкарты на пути из Киева в Мариуполь. В раскаленной жестянке Ольга ехала 19 часов.

"Вагон был нагрет, и люди просто истекали потом. Лилось. Даже проводник – и у того спина была мокрая", – говорит пассажирка.

Летом пассажиров больше в полтора раза, говорят в "Укрзализныце". Чтобы могли ехать все, на рельсы ставят вагоны из резерва. Часто те, что стоило бы порезать. Общий парк компании – 3800 пассажирских вагонов, и большинство стало на рельсы еще при Советском Союзе. Новых за время независимости купили с полтысячи. Но даже некоторым из них уже под тридцатку. И кондиционеры в них – роскошь.

"У нас вообще в парке еще 60% вагонов не имеют кондиционирования. Новых вагонов пока нет,, старые вроде и ремонтируют. Так же и локомотивы, и пути", – отмечает и. о. члена правления компании Александр Перцовский.

Кто заплатит

На все новое нужно больше денег. Предполагают "содрать" с бизнеса – поднять тарифы на перевозку грузов.

"Как и прошлые годы, часть клиентов просто уйдут с "Укрзализныци" на альтернативные виды транспорта. Мы точно не увидим ни новых вагонов, ни нового ремонта пути", – говорит генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

Единственный шанс – разделить железную дорогу на несколько компаний. Одна будет возить пассажиров, другая – груз, третья – заниматься путями, и еще одна – вагонами, предлагают эксперты. Тогда будет проще отследить, куда деваются деньги.

В "Укрзализныце" и сами готовы изменяться и разделяться, но говорят: нужна воля государства и немного бюджетных денег.

"Чтобы было финансирование пассажирских перевозок. Тогда государство будет заказывать конкретные маршруты, ставить конкретные требования к сервису, к качеству вагонов, к их предельному возрасту", – отмечает Перцовский.

Так это работает и за рубежом – за пассажиров доплачивает государство. Иначе билеты были бы дороже вдвое, считают железнодорожники. Но там миллионы людей не истекают потом в летнюю жару в вагонах.

Напомним, "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт семи пассажирских вагонов. Уже со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" № 738/737, который курсирует по маршруту Киев – Запорожье.